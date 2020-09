Vor allem im Verkehr müsse man laut Schulze mehr tun. Archivbild

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert in Deutschland mehr Anstrengungen im Klimaschutz, vor allem im Verkehr. Sie sprach sich in Brüssel für ein höheres EU-Klimaziel für 2030 aus, obwohl der deutsche Anteil am bisherigen Ziel noch nicht gesichert ist.



Schulze äußerte sich am Rande eines EU-Umweltministertreffens zu zwei Gutachten, die nachweisen, dass das Klimapaket der schwarz-roten Koalition für das bisherige Ziel noch nicht ausreicht. "Es gibt ein paar Problemfälle", sagte die Ministerin.