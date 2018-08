Blerim Dzemaili Quelle: epa

Die Schweiz hat sich als Zweiter derGruppe E für das Achtelfinale der WM in Russland qualifiziert. Die Eidgenossen trennten sich im letzten Gruppenspiel von Costa Rica mit 2:2 (1:0) und bekommen es in der K.o.-Runde am Dienstag mit Schweden zu tun (16 Uhr).



Die Schweizer taten sich mit den bereits ausgeschiedenen Mittelamerikanern aber durchaus schwer. Zweimal Aluminium und immer wieder der Gladbacher Keeper Yann Sommer verhinderten in Hälfte eins einen Gegentreffer. Der Achtelfinaleinzug war allerdings nicht wirklich in Gefahr, da Brasilien im Parallelspiel einen Sieg gegen Serbien einfuhr.