Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Thomas Haldenwang.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besucht heute das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln. Er führt dort den neuen Präsidenten Thomas Haldenwang ein, den Nachfolger des in den einstweiligen Ruhestand versetzten Hans-Georg Maaßen.



Danach fährt er zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). BSI-Präsident Arne Schönbohm war wegen seines Vorgehens im Skandal um den massenhaften Datendiebstahl in die Kritik geraten. Beide Bundesämter unterstehen Seehofer.