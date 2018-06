Der Flughafen in Hamburg war nach dem Stromausfall menschenleer. Quelle: Thomas Müller/dpa

Am Hamburger Flughafen, der am Sonntag wegen eines Stromausfalls den Betrieb einstellen musste, wird es auch am Montag zu Störungen kommen. Auf der Homepage des Airports sind mehr als ein Dutzend gestrichene Flüge für Montag aufgelistet. Es seien die Airlines, "die entscheiden, ob ein Flug stattfindet oder gestrichen wird", twitterte der Flughafen.



Die Betreiber des Flughafens haben die Ursache für den Kurzschluss inzwischen gefunden. Konkreter wurde das Unternehmen zunächst nicht.