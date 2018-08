Airbnb wird bald auch Hotels im Angebot haben. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Unterkunfts-Vermittler AirBnb will sein Geschäft mit Hotelangeboten und Luxusreisen ausbauen. Damit wird das Start-up großen Online-Reisefirmen wie Expedia oder Booking ähnlicher.



Für zahlungskräftigere Reisende soll es die neue Rubrik "Beyond by AirBnb" geben, in der Luxus-Unterkünfte wie etwa Villen zu mieten sein werden. Zudem soll eine eigene Rubrik für Boutique-Hotels geschaffen werden, die nicht zu großen Ketten gehören. AirBnb gilt bisher als Konkurrent der Hotelbranche.