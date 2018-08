Anzeigetafel im Frankfurter Hauptbahnhof. Quelle: Boris Roessler/dpa

Gewittertief "Nadine" hat in vielen Regionen Deutschlands zu Sperrungen und Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Wie die Bahn mitteilte, wurde etwa die ICE-Linie 10 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet wegen des Unwetters unterbrochen.



Mehrere Bäume im Gleis bei Rheda-Wiedenbrück (NRW) sowie eine Störung zwischen Wolfsburg und Hannover hatten zu Ausfällen geführt. In Hessen kam es zu erheblichen Folgeverspätungen, nachdem der Zugverkehr am Knotenpunkt Frankfurt/Main unterbrochen war.