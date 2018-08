Die Energiepreise sind gestiegen. Archivbild Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Energie ist auch im August im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden und hat damit die Entwicklung der Inflation beeinflusst. Die Jahresteuerungsrate lag laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden bei 2,0 Prozent. Es war der vierte Monat in Folge mit einer 2 vor dem Komma.



Angeheizt wurde die Inflation vor allem von gestiegenen Energiepreisen (plus 6,9 Prozent). Tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher auch für Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich um 2,5 Prozent.