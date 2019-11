Tote-Hosen-Sänger Campino.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Punkrocker Campino sieht den deutschen Fußball im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung weiter vor einer großen Aufgabe. "Man sieht viele Initiativen in den Fanblocks, die sich mit dem Faschismus auseinandersetzen. Aber es gibt immer noch zu viele Vereine, in denen Rechtsaußen die Oberhand hat und alles andere wegzudrücken versucht", sagte der Sänger der Toten Hosen.



"Was wir zur Zeit beobachten, ist eine Radikalisierung im Netz. Dort präsentiert sich die wirkliche Fratze der Hässlichkeit", sagte der 57-Jährige.