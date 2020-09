Papst empfängt zur Taufe in Sixtinischer Kapelle.

Quelle: -/Vatikan/dpa

Papst Franziskus hat bei einem Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle Eltern mit 32 Kleinkindern zur Taufe empfangen. Dabei empfahl das Kirchenoberhaupt das Stillen der Säuglinge.



Falls die Kleinen unruhig würden oder weinten, sei das kein Problem. Vielleicht sei ihnen zu heiß, eventuell hätten sie auch Hunger, sagte Franziskus. "Dann stillt sie, hier, ja, immer in Frieden". Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Die katholische Kirche feierte am Sonntag das Fest der Taufe des Herrn.