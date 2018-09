HIV-Heimtests sind jetzt frei verkäuflich. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

HIV-Selbsttests dürfen ab Samstag in Deutschland frei verkauft werden. Der Verkauf sei nicht apothekenpflichtig, daher könne es die Tests etwa auch in Drogerien geben, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Bisher durften solche Schnelltests unter anderem nur an Ärzte, Gesundheitseinrichtungen und Beratungsstellen abgegeben werden.



Der Bundesrat hatte vor einer Woche der von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg gebrachten Aufhebung der Beschränkungen zugestimmt.