Prinz Charles und Herzogin Camilla in Auckland, Neuseeland.

Quelle: Reuters

Der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla haben einen Neuseeland-Besuch begonnen. Das Paar traf am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Auckland ein. Ihre offiziellen Aufgaben sollen am Montag mit einer Kranzniederlegung am Mount-Roskill-Kriegsdenkmal beginnen. Am Dienstag ist ein Treffen mit der neuseeländischen Ministerpräsidentin Jacinda Ardern geplant.



Es ist der dritte gemeinsame Besuch von Charles und Camilla in Neuseeland. Bei dem Aufenthalt will sich der 71-jährige Thronfolger Umweltthemen vornehmen.