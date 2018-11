Auch Mayer in Halle ausgeschieden

Nach seinem Turnier-Triumph beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen spricht Florian Mayer bei Rudi Cerne über seinen Erfolgserelbnis: "Ich kann's echt nicht fassen". Quelle: ZDF

Tennisprofi Florian Mayer hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Mayer, Sieger von 2016, verlor als letzter im Turnier verbliebener Deutscher gegen den Italiener Andreas Seppi 2:6, 4:6. Das ZDF überträgt am Wochenende die Halbfinals (Sa., ab 11.30 Uhr) und das Finale (So., ab 13 Uhr) live.



Knapp zwei Wochen vor dem Start des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon war zuvor auch Philipp Kohlschreiber gescheitert. Im Achtelfinale musste sich der 34 Jahre alte Augsburger dem Australier Matthew Ebden 6:4, 1:6, 2:6 geschlagen geben.