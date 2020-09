Straßenkarneval hat begonnen

Karnevalisten feiern vor dem Düsseldorfer Rathaus.

Quelle: Fabian Strauch/dpa

In den närrischen Hochburgen hat um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. In vielen Städten stürmten die Frauen die Rathäuser. So nahmen in Düsseldorf die alten "Möhnen" den Bürgermeister gefangen. In Bonn griffen die Waschweiber an. In Köln hatten sich schon am frühen Vormittag Tausende Jecken in der Altstadt versammelt.



Das karnevalistische Geschehen wurde jedoch überschattet von der Gewalttat in Hanau. In Köln gedachten die Jecken der Opfer mit einem Schweigemoment. Der Hanauer Faschingsumzug wurde abgesagt.