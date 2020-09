Bodo Ramelow in Erfurt (Archiv).

Quelle: Michael Reichel/dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will entgegen der üblichen Praxis in seiner Partei bei einer Bestätigung im Regierungsamt sein Landtagsmandat behalten. "Ich werde mein Mandat im Landtag behalten, auch wenn ich als Ministerpräsident bestätigt werde", sagte Ramelow (63) der "Thüringer Allgemeinen".



In der vergangenen Legislaturperiode hatte er sein Mandat zurückgegeben. Ramelow wurde in seinem Erfurter Wahlkreis mit 40,2 Prozent der Erststimmen direkt in den Landtag gewählt.