Die Streiks in Frankreich dauern an. Archivbild

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Mitarbeiter des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs in Frankreich haben ihren vor gut drei Wochen begonnenen Streik gegen die geplante Rentenreform fortgesetzt. In der Hauptstadt Paris blieben erneut Dutzende Metro-Stationen geschlossen, wie die Pariser Verkehrsbetriebe RATP mitteilten.



Auch der Fernverkehr war weiter stark beeinträchtigt. Von den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen waren nur etwa halb so viele unterwegs. Zwar besserte sich die Lage im Vergleich zu den Vortagen, ein Ende scheint aber nicht in Sicht.