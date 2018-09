Casemiro aus Brasilien und Blerim Dzemaili (r) aus der Schweiz kämpfen um den Ball Quelle: dpa

Rekordweltmeister und Titelanwärter Brasilien hat einen überraschenden Fehlstart in die Fußball-WM hingelegt. Der fünfmalige Titelträger kam in Rostow am Don nicht über ein 1:1 (1:0) gegen die Schweiz hinaus.



Philippe Coutinho (20.) traf für die Brasilianer, der Hoffenheimer Steven Zuber (50.) war für die Eidgenossen erfolgreich. Brasilien hatte zuletzt 1978 sein erstes WM-Spiel nicht gewonnen. Die weiteren Vorrundengegner für beide Mannschaften sind Costa Rica und Serbien.