Ein Polizist in Kabul. Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Russland will neuen Schwung in die stockenden Friedensbemühungen in Afghanistan bringen. Bei einer internationalen Konferenz in Moskau geht es heute darum, Möglichkeiten für eine Waffenruhe in dem Land auszuloten.



An den Gesprächen nehmen erstmals auch die radikalislamischen Taliban teil. Mit konkreten Ergebnissen wird allerdings nicht gerechnet. Denn ein Abschlussdokument werde es nicht geben. Das hatte das Außenministerium in Moskau bereits vor einigen Tagen mitgeteilt.