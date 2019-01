Außenminister Heiko Maas (SPD) reist in die USA.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) bricht heute zu einer dreitägigen USA-Reise auf. In Washington will er zunächst mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo sprechen - vor allem über den INF-Abrüstungsvertrag. Zudem wird es um die Zukunft Syriens nach dem US-Truppenabzug, um die Iran-Politik und wohl auch um die Ostseepipeline Nord Stream 2 gehen.



Danach reist Maas nach New York weiter. Dort wird er am Freitag seine Premiere als Mitglied des UN-Sicherheitsrats in einer Sitzung zum Klimaschutz haben.