Züge am Bahnhof Gare de l'Est in Paris.

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Streikende Bahnmitarbeiter haben auch an Weihnachten den Zugverkehr in Frankreich teilweise zum Erliegen gebracht. Es fuhr etwa einer von üblicherweise drei TGV-Hochgeschwindigkeitszügen. Das teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF mit. Auch der Zugverkehr von und nach Deutschland war stark beeinträchtigt.



Für das Wochenende rechnet die SNCF damit, dass sich die Lage etwas entspannt. Die Proteste gegen die geplante Rentenreform dauern bereits seit knapp drei Wochen an.