Hintergrund: Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Yulia waren vor gut zwei Wochen bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Ermittler hatten Spuren eines Nervenkampfstoffes entdeckt. Insgesamt mussten 21 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, darunter ist auch ein Polizist.



Premierministerin Theresa May sagte dazu, es sei "höchstwahrscheinlich", dass Russland für die Vergiftung verantwortlich sei. Skripal und seine Tochter seien der Substanz Nowitschok ausgesetzt gewesen, die gegen Ende des Kalten Krieges in der Sowjetunion entwickelt worden sei. "Entweder das war eine direkte Handlung des russischen Staates gegen unser Land, oder die russische Regierung hat ihre Kontrolle über diesen potenziell katastrophal schädlichen Nervenkampfstoff verloren und erlaubt, dass er in die Hände anderer gerät", sagte May. Sie gab dem russischen Botschafter in London bis Dienstag Zeit für eine Erklärung. Außerdem verlangte sie von Russland, sein Programm mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen offenzulegen.