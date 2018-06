Die A20 bei Tribsees ist komplett weggebrochen. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Das Loch auf der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut deutlich größer geworden und betrifft nun beide Fahrtrichtungen. Nach der Fahrbahn in Richtung Rostock sei jetzt auch die in Richtung Stettin abgesackt, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums.



Der Grund für das Desaster ist ein geschlossenes Torfvorkommen unter der Autobahn. Was genau geschehen ist, ist weiter unklar. Spekuliert wird über zu schwache Stützen, nicht überprüfte Techniken oder schlicht Fehlkalkulationen.