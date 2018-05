Regierungsbank im Bundestag. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Knapp zwei Wochen vor dem offiziellen Sondierungsstart geht die Debatte um Ziele und Projekte einer künftigen Bundesregierung weiter. Während der Weihnachtstage hatten Vertreter von Union und SPD Bewegung in Sachfragen angemahnt sowie vor überzogenen Forderungen gewarnt.



CDU, CSU und SPD starten am 7. Januar offiziell in die Sondierungen. Am 12. Januar soll es ein Ergebnis geben. Dann soll feststehen, ob die Spitzen ihren Gremien den Einstieg in Koalitionsverhandlungen empfehlen.