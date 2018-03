Auch juristisch ist die Krise für den Audi Vorstand noch lange nicht überwunden. Die Staatsanwaltschaft München kommt wegen des Dieselbetrugs auch näher an Audi-Chef Stadler heran. Erst Ende Februar hatten Ermittler die Privaträume von ehemaligen Audi-Vorständen durchsucht. Insgesamt werden 17 ehemalige Audi-Manager als Beschuldigte geführt. Und schon am Tag der letzten Bilanz-PK waren die Staatsanwälte zur Razzia in der Ingolstädter Firmenzentrale angerückt. Sie beschuldigen Audi, mindestens 210.000 Fahrzeuge mit manipulierter Abgassoftware in den USA und Europa verkauft zu haben.