SPD-Chefin Nahles hat Annegret Kramp-Karrenbauer gratuliert.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat der frisch gewählten neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine gute Zusammenarbeit zur Fortsetzung der großen Koalition angeboten. "Ich biete Ihnen gute Zusammenarbeit an", schrieb Nahles nach dem knappen Sieg gegen Friedrich Merz beim Bundesparteitag in Hamburg.



Jetzt gehe es darum, Probleme zu lösen, so Nahles. "Die Zukunft der Renten sichern, den Wert der Arbeit anerkennen, den Zusammenhalt in Europa stärken."