Die Digitalisierung der Schulen kostet viel Geld. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Die öffentlichen Haushalte haben im vergangenen Jahr mehr in die Bildung investiert. Insgesamt gaben 2016 Bund, Länder sowie Kommunen 128,4 Milliarden Euro aus. Das sind laut Statistischem Bundesamt 3,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor.



Die Hälfte (49,9 Prozent) der Ausgaben entfiel auf die Schulen. 23,2 Prozent flossen in Hochschulen, 19,2 Prozent in Kindertageseinrichtungen. 7,7 Prozent gingen in die Bildungsförderung, das sonstige Bildungswesen wie Volkshochschulen sowie die Jugendarbeit.