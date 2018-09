Sitzungssaal des Landgerichts Landau. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Schulbücher im Land auf Antisemitismus überprüfen lassen. "Wir sind gut beraten, die Kritik an den deutschen Schulbüchern ernst zu nehmen", sagte Laschet in einem gemeinsamen Interview des "Kölner Stadt-Anzeigers" und der israelischen Zeitung "Haaretz".



"Antisemitismus ist nicht auf bestimmte Bildungsschichten beschränkt." Laschet reagierte damit auf Kritik des Zentralrats der Juden an deutschen Schulbüchern.