E-Scooter in Berlin.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die große Zahl von E-Tretrollern - Mietrollern mit Elektroantrieb - in Berlin kritisiert. "Ja, ich finde sie hier in der Stadt auch total nervig", sagte Schulze bei einer sogenannten Bürgerpressekonferenz beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin.



"Sie sind für mich auch kein Beitrag zum Klimaschutz, sondern wirklich Spaß", so Schulze. Die E-Scooter sind seit rund zwei Monaten in Deutschland zugelassen.