Es ist ein Schritt in unbekanntes Terrain für Annegret Kramp-Karrenbauer. Zum ersten Mal reist die frisch bestellte Verteidigungsministerin in einen Auslandseinsatz der Bundeswehr. Und dieser dreitägige Trip führt sie gleich in Länder, die sie bisher weder kennt, noch wohl je besucht hätte – nach Jordanien und in den Irak. Doch damit nicht genug: Es ist auch eine Reise in einen Einsatz, der hoch umstritten ist und den der Koalitionspartner SPD mit Ablauf des Mandats im Oktober endgültig beenden will.