Blick auf Jakarta. Archivbild

Quelle: Bagus Indahono/EPA/dpa

Indonesien will seine Hauptstadt auf die Insel Borneo verlegen und die Regierung sowie das Parlament aus Jakarta abziehen. Dies kündigte Präsident Joko Widodo auf Twitter an. Damit nehmen die Pläne, über die schon länger spekuliert wird, langsam Gestalt an.



Als neuer Regierungssitz sind vor allem die Provinzstädte Palangkaraya und Balikpapan im Gespräch. Jakarta droht zu versinken: 40 Prozent der Fläche befinden sich inzwischen unter dem Meeresspiegel. Zudem herrscht in der Mega-Stadt täglich ein Verkehrschaos.