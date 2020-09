Schon 2017 hatte Nordkorea den Hostelbetreibern eine Kündigung geschickt - auf Druck der Bundesregierung, wie es in dem Kündigungsschreiben hieß. Die EGI GmbH widersprach - stellte aber nach Angaben ihres Anwalts ihre Zahlungen der Kaltmiete in Höhe von 38 000 Euro im Monat ein. «Das ist aus unserer Sicht ein Dauermietverhältnis, das kann gar nicht gekündigt werden», sagte er vor Gericht. Die Firma habe hohe Summen in den Umbau des Gebäudes mit 435 Betten investiert. «Es steht ja den Koreanern frei, die EGI rauszuklagen.»Tatsächlich hatte Nordkorea bereits vor rund zwei Jahren eine Räumungsklage am Landgericht Berlin gestellt, aber lange den fälligen Prozesskostenvorschuss nicht bezahlt. Die Räumungsklage sei mittlerweile aber zugestellt, sagte Hahn.