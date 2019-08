Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Steve Helber/AP/dpa

Die USA werden chinesische Produkte im Wert von rund 300 Milliarden Dollar (270 Milliarden Euro) ab September mit einem neuen Strafzoll von zehn Prozent belegen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump über Twitter an.



Die beiden Länder - die größten Volkswirtschaften der Erde - hatten die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche in China ohne sichtbare Fortschritte beendet. Das Weiße Haus hatte die aktuellen Verhandlungen in Shanghai als "konstruktiv" bezeichnet.