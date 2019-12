US-Rapper Juice Wrld ist gestorben.

Quelle: Owen Sweeney/Invision/dpa

Der US-Rapper Juice Wrld ist mit 21 Jahren gestorben. Eine Sprecherin der Gerichtsmedizin in Chicago bestätigte den Tod. Die Todesursache von Juice Wrld, mit bürgerlichem Namen Jarad Anthony Higgins, werde untersucht.



Der Musiker soll auf dem Midway-Flughafen in Chicago einen Krampfanfall erlitten haben, berichtete das Promiportal tmz.com. Rapper Juice Wrld ist durch Hit-Songs wie "Lucid Dreams", "All Girls Are the Same" und "Bandit" bekannt. Zuletzt folgte "Death Race For Love".