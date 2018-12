Heizen können wir dank der Ölöfen ohnehin unabhängig vom Strom. Wir konzentrierten die Energie auf das Wohnzimmer, den ehemaligen Gastraum, wo der größte Ofen stand, zu dem wir alle verfügbaren elektrischen Heizlüfter gesellten, und bauten davor ein Matratzenlager, auf in dem wir es uns zu viert gemütlich machten. Die Nachbarin, die einen Tag später mit einer Milchkanne in der Hand in der Tür stand, muss alle Vorurteile über Wohngemeinschaften bestätigt gesehen haben. Am zweiten Tag in Folge kamen die Tankwagen nicht zu ihrem Hof durch und so wollte sie wenigstens etwas Milch vor dem Wegschütten retten.