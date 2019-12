Migranten auf einem Boot im Mittelmeer. Archivbild

Die Zahl der Migranten, die Italien auf dem Seeweg erreichen, hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 halbiert. Gegenüber 2017 ergibt sich sogar ein Rückgang um gut 90 Prozent, wie das Innenministerium berichtet.



Demnach landeten 2019 bis zum 24. Dezember 11.439 Migranten an den Küsten. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 23.210, im Jahr davor 118.914. Die meisten der Migranten (2654) kamen in diesem Jahr aus Tunesien. Es folgen Pakistan mit 1.180 und die Elfenbeinküste mit 1.135 Ankömmlingen.