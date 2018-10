Viele Menschen haben die Nacht in Notunterkünften verbracht. Quelle: Thomas Muncke/dpa

Mehrere Tausend Menschen auf dem Weg zum Winterurlaub in den französischen Alpen haben die Nacht zum Sonntag in Notunterkünften verbracht. Grund waren schwierige Straßenverhältnisse wegen starken Schneefalls sowie Lawinengefahr.



"Wir haben 100 Meter in 20 Minuten geschafft", sagte eine Frau dem Sender BFM TV. Die Silvesterfeier in den Bergen war für die Reisenden aber nicht in Gefahr: Die Straßen seien in der Nacht wieder geräumt gewesen, hieß es von der Präfektur.