Immer wieder habe ich erlebt, wie unterschiedlich die Menschen in Kiew und Mariupol den Konflikt mit ihrem Nachbarland wahrnehmen. In Mariupol ist die russische Grenze nur 50 Kilometer entfernt. Wer die Stadt Richtung Osten verlässt, ist in einer knappen halben Stunde an der Frontlinie, einer der wichtigen militärischen Schauplätze in diesem Krieg. Ganze Dörfer am Asowschen Meer sind zerbombt und verlassen, in diese Gegend kommt auch ein Journalist nur mit einer Genehmigung der ukrainischen Armee.