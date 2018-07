«Cimon» ist ein ballförmiger, fliegender Assistent. Archivbild Quelle: Felix Kästle/dpa

Mit dem kleinen Roboter "Cimon" an Bord ist der private Raumfrachter "Dragon" zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. "Cimon" ist etwa so groß wie ein Medizinball, zeigt oft ein freundliches Gesicht auf seinem Display und soll den Astronauten Alexander Gerst unterstützen.



Der kugelige Roboter kann mit einer Art Propeller herumfliegen, soll Gesprächspartner sein und Experimente dokumentieren. Der Frachter "Dragon" hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.