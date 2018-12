Ein weiterer Effekt ist, so führen die Forscher aus, die Luftverschmutzung. So hat China innerhalb von zwei Jahren, also zwischen 2014 und 2016, die Verschmutzung stärker reduziert, als es die Klimamodelle errechnen. So absurd das klingen mag, aber für die weitere Zunahme der globalen Mitteltemperatur ist das von Nachteil.