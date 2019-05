Jimmy Carter (Archiv).

Quelle: John Bazemore/AP/dpa

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter (94) ist in seinem Haus gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen, kurz bevor er zur Truthahnjagd gehen wollte. Das teilte das Carter Center mit. Der Ex-Präsident sei in einem Krankenhaus in Americus (Georgia) operiert worden. Seine Erholung mache Fortschritte.



Die Hauptsorge des 94-jährigen sei jetzt, dass die Saison für die Jagd auf Truthahn noch in dieser Woche ende. Jimmy Carter war 1976 zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden.