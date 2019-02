Eine Falcon-9-Rakete im Weltraumbahnhof Cape Canaveral.

Quelle: John Raoux/AP/dpa

Israel will in der Nacht zum Freitag erstmals eine Raumsonde zum Mond schicken. Befördert wird die "Beresheet" von einer Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. Der Start ist vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida geplant, teilte die israelische Organisation SpaceIL mit. Die Landung wird am 11. April erwartet.



An Bord der unbemannten Sonde, die etwa die Größe einer Waschmaschine hat, wird eine Zeitkapsel mit hunderten digitalen Dateien sein.