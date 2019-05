Philippinische Polizisten mit einem Maschinengewehr. Symbolbild

Quelle: Aaron Favila/AP/dpa

Auf den Philippinen hat die Armee vier mutmaßliche Islamisten erschossen. Die mutmaßlichen Mitglieder der Terrorgruppe Abu Sayyaf seien bei einem Feuergefecht in der Provinz Basilan getötet worden, teilte ein Militärsprecher mit.



Abu Sayyaf hatte mit Entführungen von Ausländern - darunter auch Deutsche - in den vergangenen Jahren weltweit Schlagzeilen gemacht. Die Gruppe ist nach eigenen Angaben mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbündet.