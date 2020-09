Der südlich der philippinischen Hauptstadt Manila gelegene Vulkan Taal spuckt Rauch und Asche. Die Wolke reichte nach Angaben von Behörden bis zu einem Kilometer in die Höhe. Etwa 6.000 Menschen mussten die Umgebung verlassen, darunter auch Touristen.



Wie das Philippine Institute of Volcanology and Seismology mitteilte, wurde die Eruption von Erdbeben begleitet. Die Warnstufe wurde auf vier erhöht. Es könne zudem zum Ausstoß von Dämpfen und zu hohen Konzentrationen tödlicher Gase kommen.