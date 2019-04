Vom Zoll beschlagnahmte Giftspinnen auf den Philippinen.

Quelle: Rouelle Umali/XinHua/dpa

Philippinische Zollbeamte haben in einem Briefzentrum in der Nähe des Flughafens von Manila 757 Taranteln beschlagnahmt. Die haarigen Spinnen waren in Plastikbehältern in einem Geschenkpaket aus Polen versteckt, sagte der für den Schmuggel von Wildtieren zuständige Vertreter im Umweltministerium, Arnel Matreo, der Agentur AFP.



Zwei Verdächtige wurden festgenommen, als sie das Paket abholen wollten. In Keks- und Teepackungen entdeckten die Beamten Dutzende Plastikboxen mit den Tieren.