Deniz Naki steht bei einem kurdischen Verein unter Vertrag. Quelle: Str/EPA/dpa

Der deutsch-türkische Fußballprofi Deniz Naki ist eigenen Angaben zufolge auf der A4 nahe Düren von einem anderen Auto aus beschossen worden. "Ich hatte Todesangst", sagte er der "Welt". Die Polizei in Aachen hatte zuvor von dem Vorfall berichtet, ohne Details zu nennen.



Naki steht bei dem kurdischen Verein Amed Sportif Faaliyetler in der Türkei unter Vertrag. Naki wurde in der Türkei im Mai 2017 wegen angeblicher Terrorpropaganda zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.