Zerstörungen nach einem Erdbeben auf Mindanao im Oktober. Archiv

Eine Erdbebenserie hat die Insel Mindanao auf den Philippinen erschüttert. Das heftigste Beben hatte laut US-Erdbebenwarte USGS die Stärke 6,8 und fand gegen 14.11 Uhr Ortszeit (7.11 Uhr MEZ) in der Davao-Region statt. Das Bebenzentrum lag demnach rund sechs Kilometer südlich von Magsaysay. Anschließend kam es zu einer Reihe weiterer Beben.



Berichten zufolge gibt es mindestens 14 Verletzte in Magsaysay, sagte ein Funktionär. In Padada stürzte laut Polizei ein Markt ein. Über Twitter verbreitete Fotos zeigten starke Gebäudeschäden.