Dabei hatte der einzige Vertreter der Ostsee, Knut Schäfer vom Tourismusverband Rügen, betont: "Wir ziehen alle an einem Strang, wenn es darum geht, den Norden als Tourismusregion zu fördern." Auch bereiteten die meisten Probleme der Nordsee-Anwohner auch an der Ostsee Sorgen. So haben die zwei Sturmfluten zu Jahresbeginn auch den Menschen an der Ostsee gezeigt, dass auch ihre Strände und Küsten betroffen sind, wenn die aufgepeitschte See gegen das Land drückt.