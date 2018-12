Zurzeit reist Ngom mit einem kleinen Team um die Stadt Sédhiou in der Casamance herum, um so viele Mandinka-Ajami-Dokumente wie möglich vor Ort zu digitalisieren. Sie wandern später in eine wissenschaftliche Online-Bibliothek. Die begehrten Texte verstecken sich in den regionaltypischen bescheidenen Backsteinhäusern mit Wellblechdächern in der tropischen Casamance, in der Mango- und Affenbrotbäume auch die Städte begrünen. "Wir müssen Vertrauen aufbauen, damit wir Zugang zu den Dokumenten bekommen", sagt Ngom. "Niemand hat den Menschen je zuvor gesagt, dass das was sie tun, wichtig ist."



Deshalb arbeitet Ngom immer mit einer Vertrauensperson der lokalen Gemeinschaften zusammen, in der Regel einem älteren Gelehrten. Für das Casamance-Projekt, das von der British Library gefördert wird, ist das Ibrahima Yaffa, der sowohl die westlich-französische als auch die westafrikanisch-muslimische intellektuelle Tradition kennt. Wenn der Kontakt glückt, öffnen sich Schubladen und verstaubte Koffer und geben Konvolute von Dokumenten frei.