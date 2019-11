Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Archiv

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen in den Niederlanden bekräftigt die Grünen-Fraktion ihre Forderung nach einer ähnlichen Maßnahme in Deutschland. "Deutschland ist das einzige Industrieland, in dem man unbeschränkt rasen kann", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



"Damit brockt die Bundesregierung den Menschen völlig unnötige Gesundheitskosten, Klimaschäden und Staus ein." Ein Grünen-Vorstoß für ein Tempolimit scheiterte im Oktober im Bundestag.