Motivwagen Mainz: Priester

Quelle: dpa

Mit einer "etwas härteren Gangart" kommentieren die Mainzer Narren in diesem Jahr das Zeitgeschehen. Die am Dienstag vorgestellten satirischen Motivwagen zum Rosenmontagszug nehmen die US-Klimapolitik ebenso auf die Schippe wie den Brexit, die GroKo oder die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche.