Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Kiel. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Junge Union (JU) will die Amtszeit des Bundeskanzlers auf drei Wahlperioden begrenzen. Nach heftiger Debatte beschloss der Deutschlandtag der JU in Kiel mit relativ knapper Mehrheit einen solchen Antrag.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) argumentierte in einer Diskussionsrunde mit den jungen Unionsmitgliedern gegen den Vorschlag. Diese Begrenzung würde einen Eingriff in die Freiheiten der Abgeordneten darstellen. Denn diese könnten dann eben nach drei Amtsperioden nicht mehr frei wählen.